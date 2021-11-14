КИЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем транзита нефтепродуктов через территорию Украины в январе-октябре 2021 года сократился в годовом выражении на 44%, до 37,8 тысячи тонн, сообщило издание enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой группы "А-95". На Украине отключились 90% государственных ТЭС

Уточняется, что транзит дизельного топлива за этот же период упал на 51%, до 28,2 тысячи тонн. По данным издания, транзит дизтоплива из Белоруссии в Молдавию сократился на 17,8 тысячи тонн, из Литвы в Молдавию — на 8,7 тысячи тонн, из России в Польшу — на 1,5 тысячи тонн.

Поставки бензина в Молдавию, напротив, увеличились на 48%, до 8,4 тысячи тонн. Транзитн битума из России за отчетный период составили 1,2 тысячи тонн.

В январе-октябре 2021 года транзитные поставки авиационного топлива и мазута не осуществлялись, отмечается в сообщении.