БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — ПРАЙМ. Выпуск нефти из запасов США вряд ли приведёт к существенному снижению ее цены на рынке, следующим шагом может быть запрет экспорта "чёрного золота" из страны, заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. В Индии и Японии готовы "распечатать" часть нефти из резервов

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Эту инициативу поддержат также Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.

Хансен также отметил, что "ОПЕК+ может принять решение о сокращении своего ежемесячного увеличения добычи. Эксперт напомнил, что эта группа собирается на следующей неделе, чтобы установить цели по добыче на январь.

"Эти инициативы (Байдена — ред.) мало что сделают для снижения цен", — отметил Хансен. Следующим шагом могут стать другие инициативы, такие как "полный запрет на экспорт сырой нефти из США", добавил он.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.