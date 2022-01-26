МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики США высвободит дополнительные 13,4 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов (SPR), говорится в пресс-релизе ведомства. В Indian Oil оценили последствия от продажи нефти из резервов стран

"Сегодня министерство энергетики США (DOE) одобрило семь дополнительных обменов 13,4 миллиона баррелей сырой нефти для высвобождения из стратегического нефтяного резерва (SPR)", — говорится в сообщении.

Выпуск резервов будет распределен между семью компаниями: Shell купит 4,2 миллиона баррелей, Trafigura — 3 миллиона, Phillips 66 Company — 2,3 миллиона, Macquarie Commodities Trading — 2 миллиона, Chevron — 0,885 миллиона, ExxonMobil — 0,515 миллиона и BP Products North America — 0,5 миллиона баррелей.

Президент США Джо Байден 23 ноября из-за высоких цен на нефть в мире и на бензин в стране объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Первые поставки произошли в декабре, остальные запланированы вплоть до апреля. Запасы будут возвращены в стратегический резерв в 2022-2024 годах, объявляло министерство.