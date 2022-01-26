МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики США высвободит дополнительные 13,4 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов (SPR), говорится в пресс-релизе ведомства.
"Сегодня министерство энергетики США (DOE) одобрило семь дополнительных обменов 13,4 миллиона баррелей сырой нефти для высвобождения из стратегического нефтяного резерва (SPR)", — говорится в сообщении.
Выпуск резервов будет распределен между семью компаниями: Shell купит 4,2 миллиона баррелей, Trafigura — 3 миллиона, Phillips 66 Company — 2,3 миллиона, Macquarie Commodities Trading — 2 миллиона, Chevron — 0,885 миллиона, ExxonMobil — 0,515 миллиона и BP Products North America — 0,5 миллиона баррелей.
Президент США Джо Байден 23 ноября из-за высоких цен на нефть в мире и на бензин в стране объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Первые поставки произошли в декабре, остальные запланированы вплоть до апреля. Запасы будут возвращены в стратегический резерв в 2022-2024 годах, объявляло министерство.
https://1prime.ru/oil/20220126/835893555.html
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