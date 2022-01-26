МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 2% после выхода статистики о запасах в США, при этом стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

По состоянию на 19.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,04%, до 90,00 доллара за баррель, минутами ранее стоимость достигала 90,02 доллара. Цена апрельских фьючерсов Brent поднималась на 2,05%, до 88,97 доллара, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 87,53 доллара.

Ранее минэнерго США опубликовало статистику о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в стране, а также о добыче нефти. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 21 января выросли на 2,4 миллиона баррелей в день, до 416,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов на 0,7 миллиона баррелей.

Вместе с этим данные о запасах нефтепродуктов и добыче оказались для добывающих стран лучше ожиданий: запасы бензина выросли на 1,3 миллиона вместо ожидаемых 2,5 миллиона, дистиллятов — снизились на 2,8 миллиона при прогнозе снижения на 1,3 миллиона. Добыча опустилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей в сутки. До выхода статистики нефть дорожала на 1,6%.

Рынки продолжают оценивать, какие меры примет ОПЕК+ на следующем заседании 2 февраля на фоне распространения в мире штамма "омикрон" коронавируса. Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Альянс рассчитывает таким образом постепенно к октябрю 2022 года выйти из режима ограничений.