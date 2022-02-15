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2022-02-15T14:30:25+03:00

2022-02-15T14:20:00+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220215/836072542.html

Средняя цена нефти Urals за месяц составила $91,7 за баррель

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS ЗА ПЕРИОД МОНИТОРИНГА С 15 ЯНВАРЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА $91,7 ЗА БАРРЕЛЬ ПРОТИВ $77,16 МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ — МИНФИН РФ Новость дополняется. ПРАЙМ, 15.02.2022

нефть, энергетика, новости, нефть

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60