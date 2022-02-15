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2022
https://1prime.ru/oil/20220215/836072542.html
Средняя цена нефти Urals за месяц составила $91,7 за баррель
Нефть
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СРЕДНЯЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS ЗА ПЕРИОД МОНИТОРИНГА С 15 ЯНВАРЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА $91,7 ЗА БАРРЕЛЬ ПРОТИВ $77,16 МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ — МИНФИН РФ Новость дополняется. ПРАЙМ, 15.02.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. СРЕДНЯЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS ЗА ПЕРИОД МОНИТОРИНГА С 15 ЯНВАРЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА $91,7 ЗА БАРРЕЛЬ ПРОТИВ $77,16 МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ — МИНФИН РФ
Новость дополняется.