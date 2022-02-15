МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.  СРЕДНЯЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS ЗА ПЕРИОД МОНИТОРИНГА С 15 ЯНВАРЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА $91,7 ЗА БАРРЕЛЬ ПРОТИВ $77,16 МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ — МИНФИН РФ

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