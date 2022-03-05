МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, он способен перекосить мировые энергетические рынки. В Кремле оценили ситуацию в российской экономике на фоне санкций

"Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал он.