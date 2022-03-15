МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Третий в мире по величине потребитель энергоносителей — Индия — рассматривает вариант закупки российской нефти с дисконтом, пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на заявление министра нефти и газа страны Хардипа Сингха Пури. СМИ: Британия усугубила кризис отказом от топливных гранул из России

Он рассказал, что переговоры по этой теме сейчас ведутся. "Есть ряд вопросов, которые нужно изучить, например, сколько есть свободной нефти у России или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут прийти на рынок. Кроме того, есть вопросы, связанные со страхованием и фрахтом, много других деталей, включая порядок производства расчётов", — сообщил министр.

Хардип Сингх Пури также выразил надежду на возобновление экспорта "черного золота" из Венесуэлы и Ирана, как и на наращивание добычи в странах ОПЕК+ из-за сильного скачка котировок.

"Мы надеемся и ожидаем, что нефть не только из Венесуэлы, но и других стран, находящихся под санкциями, станет доступна", — пояснил политик.

Он пояснил, что Индия будет вести переговоры с Венесуэлой и Ираном только после того, как с этих стран снимут санкции.