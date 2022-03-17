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2022
https://1prime.ru/oil/20220317/836399286.html
СМИ: в Индии рассматривают покупку российской нефти за рубли или рупии
Нефть
Новости
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Индия может импортировать из РФ около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники. Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх... ПРАЙМ, 17.03.2022
нефть, энергетика, новости, индия, россия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индия может импортировать из РФ около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.
"Индия может импортировать до… около 15 миллионов баррелей сырой нефти", — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.