МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индия может импортировать из РФ около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники. Нефть осталась ниже 100 долларов за баррель на фоне роста запасов

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.

"Индия может импортировать до… около 15 миллионов баррелей сырой нефти", — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.