МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Индия заинтересована в поставках нефти и других углеводородов из России, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала "Россия 24". Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии по расчетам в нацвалютах

По его словам, Россия намерена расширять сотрудничество с Индией и ведет по этому поводу предметный диалог.

"Я думаю, что здесь открываются хорошие перспективы, и это сотрудничество будет активизировано", — сказал посол и напомнил, что страны уже ведут активное обсуждение этого вопроса.

Накануне официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая в ходе брифинга на вопрос о возможности сделки с Россией на поставку 15 миллионов баррелей нефти сообщил, что Нью-Дели "изучает все возможности на мировых энергетических рынках".