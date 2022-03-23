БЕРЛИН, 23 мар — ПРАЙМ. Решений правительства Германии о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил представитель Минэкономики Германии. Гендиректор TotalEnergies не знает, чем можно заменить российский газ

"Решение там четкое — у нас нет нефтяного эмбарго, заявления отдельных предприятий мы не комментируем", — сказал он.

Чиновника попросили ответить на вопросы в связи с решением французской нефтегазовой компании TotalEnergies не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, а также прекратить действующие закупки не позднее конца 2022 года.