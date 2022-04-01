ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. США ожидают, что решение о выделении рекордного объема нефти из стратегических резервов окажет "мощное влияние" на рынок энергоносителей, заявил в пятницу старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин. США заявили о серьезном дефиците нефти на рынке

По его словам, Вашингтон уже фиксирует результаты этого решения: цены на топливо стали снижаться.

"На мой взгляд, президент предпринял мощные шаги, призванные устранить дефицит на энергетических рынках, который стал прямым следствием проводимой Владимиром Путиным войны на Украине… И мы уже видим, что цены стали снижаться после объявленного президентом решения", — сказал Хокстин в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Чиновник госдепартамента выразил уверенность, что решение о выбросе рекордного объема нефти из стратегических резервов США окажет "мощное влияние" на рынок нефти и энергоносителей в целом.

Хокстин также отметил, что президент США Джо Байден координировал данное высвобождение с союзниками на саммитах G7 и НАТО и ожидает аналогичных шагов со стороны стран Европы и Азии.