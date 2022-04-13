МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цена нефти до 150 долларов за баррель возможна, но в текущей геополитической и экономической ситуации прогнозировать трудно, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Цены на нефть ускорили рост до 5% днем во вторник

"Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен", — сказал он в интервью газете "Известия", комментируя вопрос о ценах на нефть при отказе Европы от импорта из РФ.

Министр отметил, что в условиях текущей неопределенности заниматься прогнозированием трудно, особенно при неконструктивном поведении западных политиков в отношении этой ситуации.

"Думаю, что все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут в целом их пересматривать, потому что они были сделаны, исходя из других предпосылок. Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации", — заметил Шульгинов.

Цены на нефть в настоящий момент находятся на уровне 100-105 долларов за баррель, максимально цена марки Brent поднималась до 139 долларов за баррель 7 марта на фоне геополитических рисков.

Минэнерго России занимается оценкой, насколько снизятся инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс после заявлений иностранных компаний о сокращении или прекращении новых инвестиций, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго напомнил, что некоторые иностранные компании нефтяного и энергетического сектора заявили, что не будут заниматься новыми инвестиционными проектами в России, но продолжат реализовывать действующие. Выход иностранцев из акционерного капитала Шульгинов назвал гипотетическим.

"Мы пока не наблюдаем конкретных договоренностей по этой теме. Можно только делать прогнозы, но я бы не стал сейчас прогнозировать, насколько снизятся инвестиции. Мы работаем для того, чтобы оценить ситуацию и выходить из нее достойно", — сказал министр в интервью газете "Известия".

Шульгинов подчеркнул, что особо важно в этой связи контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях.

Правительство РФ вследствие западных санкций принимает меры поддержки для разных отраслей экономики, в том числе и топливно-энергетического комплекса. Так, расширена программа льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации ТЭК. По словам Шульгинова, в первую очередь поддержку получит 21 предприятие из 119 одобренных, в основном это независимые компании в области добычи и нефтесервиса. При необходимости перечень может быть расширен.

Также Минэнерго в марте представило пакет мер поддержки отраслей энергетики. Среди новых мер, озвученных министром и уже одобренных правительством, индексация предельного размера вычетов для расчета налога на дополнительный доход (НДД) с 2023 года на уровне, "сопоставимом с реальной инфляцией".

Страны Запада в ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля. Импорт нефти и газа из РФ пока ограничения ЕС не затрагивают, однако периодически европейские политики выступают с подобными призывами. Эмбарго на поставки российских энергоносителей, за исключением урана, уже ввели США. Россия при этом говорит, что сможет перенаправить свои поставки на альтернативные рынки, например, в Азию.

Минэнерго РФ работает над обращением нефтегазовой компании "Лукойл", сообщившей о затоваренности мазутом НПЗ на фоне санкций, считает ее локальной и решаемой, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью газете "Известия".

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщив, что "Лукойл" видит риски остановки НПЗ из-за проблем с отгрузками мазута на фоне западных санкций и, как следствие, его избытка в хранилищах.

"Мы работаем над обращением компании. Считаем, что это проблема локальная, которую можно решить на штабе. Минэнерго на очередном заседании штаба с компаниями в том числе эту проблему будет обсуждать. Сегодня есть технические возможности для того, чтобы мазут использовать на электростанциях в некоторых регионах, поэтому будем решать эту проблему", — рассказал Шульгинов, комментируя обращение компании к вице-премьеру.

Министр отметил, что сейчас в отрасли возник еще один вопрос, связанный со сжиганием попутных нефтяных газов (ПНГ). Их получают в результате добычи нефти, направляют на газоперерабатывающие заводы, а затем производят СУГ (сжиженные углеводородные газы).

"Сегодня есть проблема реализации СУГ, и компаниям нужно принимать решение: или снижать добычу, или увеличивать сжигание ПНГ. С Минприроды мы в контакте и ищем решение. С одной стороны, у нас есть экологическая повестка, с другой — мы не должны в это тяжелое время штрафами ухудшать операционную деятельность компаний", — заключил Шульгинов.