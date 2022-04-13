МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Вопрос корректировки демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо отложен на пару месяцев, так как пока рынок нефтепродуктов профицитен, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Минфин считает данные Argus о цене нефти Urals репрезентативными для НДПИ

"Вопрос отложен. Пока на внутреннем рынке у нас нормально с топливообеспечением, поэтому пока есть возможность не вводить демпфер в более высоком размере за счет того, что внутренний рынок профицитен по топливу", — рассказал Сазанов о том, как проходит дискуссия о корректировке топливного демпфера.

При этом он отметил, что вопрос отложен не на долгий срок. "Но на пару месяцев отложим… В данный момент рынок профицитен, поэтому принимать демпфер в ускоренном порядке не видим необходимости. При профицитом рынке дополнительный индекс платить по демпферу смысла нет. Если предложение больше спроса — сам рынок балансирует себя, дополнительного давления на цены нет", — заключил замглавы Минфина.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Однако в начале года было утверждено решение и параметры корректировки механизма, так как из-за курса рубля и растущих цен на нефть компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что оказывало давление на цены для потребителей в России. По последней оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета, связанные с корректировкой топливного демпфера в 2022-2024 годах, могут составить до 850 миллиардов рублей.

Соответствующий законопроект уже даже был направлен в Госдуму и его планировалось рассмотреть в марте. В конце марта вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что срок рассмотрения документа в ГД сдвинулся на апрель, и, обращаясь к членам фракций ГД, просил его поддержать.

Проектом предлагается увеличить размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. А допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой уменьшить с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЯЗКОЙ НЕФТИ ТАКЖЕ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ

Минфин России также предложил отложить вопрос расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) на высоквязкую и сверхвязкую нефть на первый квартал 2023 года, поскольку "есть вопросы с наполнением бюджета", заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы предложили… на первый квартал 2023-го отложить рассмотрение вопроса (распространения НДД на вязкую нефть — ред.). Сейчас, в моменте, поскольку у нас есть вопросы с наполнением бюджета, с исполнением расходных обязательств, мы предложили на год отложить рассмотрение вопроса, так как это неизбежно приведет к снижению доходов от НДПИ", — сказал Сазанов.

Однако он заметил, что в долгосрочной перспективе стимулирование сверхвязкой нефти нужно.