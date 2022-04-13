Эксперт Тимонин считает, что прекращение Индией закупок российской нефти Urals маловероятно
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Индия потребляет в основном дизельное топливо, для производства которого хорошо подходит российская нефть сорта Urals, поэтому страна с высокой долей вероятности продолжит покупать ее отдельно или в составе смесей, прокомментировал РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation исключила российскую нефть марки Urals, эмиратскую Das Blend и американские Eugene Island и Thunder Horse из последнего тендера для ведущего НПЗ Индии.
Как объяснил собеседник РИА Новости, такое решение связано со стремлением индийских НПЗ увеличить выпуск бензина и нафты. Ожидается, что спрос именно на эти продукты будет расти в стране особенно быстро. При этом с технологической точки зрения для их производства более всего подходят низкосернистые сорта нефти, к которым не относятся перечисленные марки. Эксперт заметил, что такая тенденция на индийском рынке играет не в пользу ключевого российского сорта.
"Однако полный отказ от его (сорта Urals — ред.) поставок в страну маловероятен: на сегодняшний день в абсолютном выражении дизель, высокий выход которого обеспечивает данная марка, по-прежнему является крупнейшим по объемам потребления нефтепродуктом в Индии", — пояснил Тимонин.
По его словам, поставки нефти Urals возможны как отдельно, так и в составах нефтяных смесей с более легкими низкосернистыми сортами из РФ, в число которых входят ESPO, Siberian Light, Sakhalin Blend и Sokol.
https://1prime.ru/oil/20220413/836661515.html