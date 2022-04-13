МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Индия потребляет в основном дизельное топливо, для производства которого хорошо подходит российская нефть сорта Urals, поэтому страна с высокой долей вероятности продолжит покупать ее отдельно или в составе смесей, прокомментировал РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. "Турецкая смесь". Как Россия будет продавать нефть в обход санкций

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation исключила российскую нефть марки Urals, эмиратскую Das Blend и американские Eugene Island и Thunder Horse из последнего тендера для ведущего НПЗ Индии.

Как объяснил собеседник РИА Новости, такое решение связано со стремлением индийских НПЗ увеличить выпуск бензина и нафты. Ожидается, что спрос именно на эти продукты будет расти в стране особенно быстро. При этом с технологической точки зрения для их производства более всего подходят низкосернистые сорта нефти, к которым не относятся перечисленные марки. Эксперт заметил, что такая тенденция на индийском рынке играет не в пользу ключевого российского сорта.

"Однако полный отказ от его (сорта Urals — ред.) поставок в страну маловероятен: на сегодняшний день в абсолютном выражении дизель, высокий выход которого обеспечивает данная марка, по-прежнему является крупнейшим по объемам потребления нефтепродуктом в Индии", — пояснил Тимонин.

По его словам, поставки нефти Urals возможны как отдельно, так и в составах нефтяных смесей с более легкими низкосернистыми сортами из РФ, в число которых входят ESPO, Siberian Light, Sakhalin Blend и Sokol.