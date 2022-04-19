МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Белоруссия из-за санкций переориентировала сферу нефтепереработки на внутренний рынок, а также ведет переговоры о сотрудничестве с "Татнефтью". Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель премьера республики Юрий Назаров. Немцам предрекли затяжную инфляцию

"В условиях ограничений, в том числе санкционных, мы не можем поставлять (нефтепродукты – ред.) в Евросоюз, поэтому мы оптимизировали переработку нефти на наших двух заводах для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка", — сказал вице-премьер.

Назаров добавил, что Россия и Белоруссия договорились о "комфортной цене" на нефть. Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

"В этой ситуации с российской стороной мы договорились о ценообразовании на нефть. У нас абсолютно комфортная сегодня цена. Мы отошли от формульного ценообразования и платежей за тонну нефти, там это понятно — в российских рублях. То есть, здесь вопрос такой как бы решен", — отметил Назаров.

По его словам, перспективным является сотрудничество с Россией в сфере нефтехимии. Вице-премьер подчеркнул, что потенциал двух стран в этом направлении не раскрыт. Назаров рассказал, что, в частности, сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с "Татнефтью".

"Нефтехимия более интересна, более перспективна для нас. Не просто нефтепродукты, а нефтехимия. Здесь, на мой взгляд, потенциал двух стран не раскрыт окончательно. Мы ведем переговоры с "Татнефтью" о том, что они прорабатывают вопрос получения терефталевой кислоты. А у нас есть предприятие, которое может из этого продукта получить технические нити и так далее. Вот такие проекты нефтепереработки сейчас надо реализовывать", — сказал Назаров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.