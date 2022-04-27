МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия может столкнуться с падением добычи нефти в интервале от 9% до 17% по итогам года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы минэкономики страны. Reuters: в Индии ищут варианты для перевозки российской нефти

"Согласно документу, российская добыча может снизиться до 433,8-475,3 миллиона тонн (8,68-9,5 миллиона баррелей в сутки) в 2022 году с 524 миллионов тонн в 2021 году", — говорится в сообщении агентства.

Также говорится об ожидаемом снижении экспорта нефти и газа из России в текущем году.

США ранее уже ввели эмбарго на поставки российских энергоносителей. А исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций, которые затронут импорт нефти из РФ. По его словам, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Но он отметил, что они могут включать в себя постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.