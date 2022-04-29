МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают рост из-за опасений вокруг перспектив поставок этого вида сырья, так как инвесторы опасаются эмбарго на российскую нефть странами ЕС, апрель может пятым месяцем удорожания нефти подряд, следует из данных торгов. Россия в феврале нарастила экспорт нефти в США в 17 раз

По состоянию на 20.21 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45%, до 108,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 106,53 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти на опасениях того, что страны ЕС могут ввести полное эмбарго на российскую нефть. Риски усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

Нефтяные котировки вот уже пять месяцев подряд показывают ежемесячный рост, за это время цены выросли в среднем в 1,5 раза (в конце ноября 2021 года нефть торговалась по 71 и 66 долларов соответственно). Геополитические риски вокруг России и Украины вызвали опасения по поводу перспектив поставок нефти, так как РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире.

В пятницу трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 апреля их число выросло на три – до 552 агрегатов.