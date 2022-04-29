Мировые цены на нефть продолжают рост из-за опасений вокруг перспектив поставок
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают рост из-за опасений вокруг перспектив поставок этого вида сырья, так как инвесторы опасаются эмбарго на российскую нефть странами ЕС, апрель может пятым месяцем удорожания нефти подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.21 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45%, до 108,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 106,53 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти на опасениях того, что страны ЕС могут ввести полное эмбарго на российскую нефть. Риски усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
Нефтяные котировки вот уже пять месяцев подряд показывают ежемесячный рост, за это время цены выросли в среднем в 1,5 раза (в конце ноября 2021 года нефть торговалась по 71 и 66 долларов соответственно). Геополитические риски вокруг России и Украины вызвали опасения по поводу перспектив поставок нефти, так как РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире.
В пятницу трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 апреля их число выросло на три – до 552 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20220429/836797606.html