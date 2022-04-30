МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из РФ к концу года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Италии рассказали, как евро попал в российскую "ловушку"

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

"Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.