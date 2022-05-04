МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза принимали решение ввести эмбарго на российскую нефть с целью нанести экономический удар по Москве, но оно обернется для европейцев невероятным ростом цен. Об этом сообщает Evrensel. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

В статье подчеркивается, что помощь, предоставляемая государством для смягчения удара от повышения цен не будет постоянной, таким образом за политику Европы будут платить европейцы".

Издание отмечает, что министры энергетики ЕС на встрече 2 мая в Брюсселе обсудили нефтяное эмбарго, против него выступили Венгрия и Словакия.

"Венгрия дала понять, что не будет соблюдать нефтяное эмбарго и поэтому наложит вето. После этого в Европейском союзе решили ввести исключение для зависимых от российской нефти стран", — отмечается в материале.

В странах Евросоюза договорились, что не будут публично обсуждать разногласия относительно санкций против Москвы, и дали Словакии и Болгарии время до начала следующего года для снижения зависимости от российской нефти, указывается в статье.