МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании находятся в поиске новых направлений для поставок нефти, у них уже появляются новые покупатели, кроме того увеличивается экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Нефть дешевеет на неопределенности относительно санкций

"Безусловно, они (российские нефтяные компании — ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", — рассказал он.

При этом вице-премьер не назвал конкретных покупателей и добавил, что данные коммерческие вопросы решаются самими компаниями.

Ранее ряд стран Запада ввел санкции против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. Новак раскрыл планы развития экспортной нефтяной инфраструктуры

В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.

РФ неоднократно заявляла, что является ответственным поставщиком энергоресурсов и выполняет все контракты.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.