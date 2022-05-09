МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) обеспокоены тем, что США используют свой стратегический нефтяной резерв для сдерживания собственной инфляции, а не для защиты стран от перебоев с поставками, которые возникли в следствие обострения ситуации между Россией и Украиной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Новак рассказал о новых покупателях российской нефти

"Члены МЭА обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует стратегический нефтяной резерв для сдерживания своей безудержной инфляции… вместо того, чтобы защищать страны-потребителей от перебоев в поставках", — сообщили источники агентству.

В конце марта Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю.

Источник сообщил агентству, что МЭА было смущено действиями США, так как Штаты не проинформировали энергетическое агентство о том, что этот объем высвобождения нефти будет превышать любой другой объем более чем в три раза. При этом министерство энергетики США заявило агентству, что они находились в "частых контактах" с МЭА по вопросам энергетической безопасности, но решение Штатов о высвобождении нефти все же было независимым.

США сообщили о своем намерении высвободить нефть за день до того, как члены МЭА должны были встретиться для обсуждения скоординированного высвобождения нефти. На США приходится около половины потребления среди членов МЭА, поэтому вклад других членов агентства должен был примерно соответствовать притоку из США.

В результате, как сообщают источники, агентству пришлось проводить двусторонние встречи с другими членами агентства, чтобы их объем высвобождения соответствовал объему, который выпустили США. Спустя неделю переговоров МЭА добилось от стан высвобождения суммарно 60 миллионов баррелей нефти.