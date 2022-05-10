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2022
https://1prime.ru/oil/20220510/836855338.html
В Париже считают эмбарго на российскую нефть "вопросом нескольких дней"
Нефть
Новости
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Введение эмбарго на поставки нефти из России — это вопрос нескольких дней, считает госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции. Новость дополняется ПРАЙМ, 10.05.2022
нефть, энергетика, новости, франция, россия, нефть, эмбарго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Введение эмбарго на поставки нефти из России — это вопрос нескольких дней, считает госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции.
Новость дополняется