МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает DPA со ссылкой на дипломатические источники. Экономист вывел формулу провала тотальной изоляции России

По информации источников, для включения этого положения в новые ограничительные меры необходима дальнейшая координация на международном уровне. Однако, Греция, Кипр и Мальта выступают против такой меры, поскольку это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Также сообщатся, что запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть, по-прежнему остается в санкционном пакете. Указывается, что эти действия могут затруднить поставки нефти из России в другие страны.