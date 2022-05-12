МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году на 70 тысяч баррелей в сутки — до 1,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе МЭА. МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России

"Мы пересмотрели прогнозы роста на этот год еще на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозам, в 2022 году мировой спрос составит в среднем 99,4 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

МЭА предполагает, что рост мирового спроса на нефть замедлится с 4,4 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 1,9 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. При этом во второй половине года, по прогнозам, снизится в среднем до 490 тысяч баррелей в сутки на фоне более умеренного экономического роста и повышения цен, отмечается в докладе.

На снижение прогнозов повлияло снижение экономических темпов роста в Китае, который является вторым крупнейшим и самым быстрорастущим потребителем нефти в мире. Это связано с ужесточением в регионе локдаунов из-за новой волны COVID-19. Также на ухудшение прогнозов повлиял рост инфляционных ожиданий на второе полугодие на фоне ситуации на Украине. Однако, как отметило агентство, влияние этих факторов на мировой спрос на нефть в первом квартале 2022 года частично компенсировалось продолжающимся активным восстановлением потребления нефти в западных странах.

Согласно прогнозам, в 2022 году мировой спрос на нефть составит в среднем 99,4 миллиона баррелей в сутки.