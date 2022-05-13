МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сразу несколько стран-участниц Евросоюза считают, что сейчас стоит отложить запрет на импорт российской нефти. Это нужно сделать в случае, если другим странам не удастся убедить Венгрию поддержать это эмбарго, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах. Минсельхоз США предрекает снижение производства пшеницы в мире

Такая мера, считают собеседники агентства, позволила бы продолжить санкционное давление на Россию по другим направлениям в рамках нового, шестого пакета.

В то же время власти европейских стран по-прежнему рассчитывают, что согласовать решение удастся до понедельника, 16 мая. Напомним, что на этот день в Брюсселе намечена встреча министров иностранных дел блока.

Венгрия настаивает: отказ от нефти из России нанесет слишком серьезный ущерб экономике страны. Источники Bloomberg утверждают, что отсрочка запрета на этот энергоноситель получает поддержку. В то же время часть стран беспокоится, что отказ от первоначальных намерений может быть расценен как признак слабости.