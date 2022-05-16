МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Венгрия не получила от Еврокомиссии новых приемлемых предложений по вопросу эмбарго в отношении российской нефти, но одним из возможных решений могло бы стать исключение из-под санкций поставок нефти по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Киргизия призвала ОДКБ снизить влияние последствий "санкционных войн"

"Европейская Комиссия создала проблему своим предложением, поэтому Венгрия справедливо ожидает… что ЕС предложит решение: финансирование инвестиций и компенсацию… последующего роста цен, который необходим для полной модернизации энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей 15-18 миллиардов евро", — приводит слова министра агентство Рейтер.

По словам Сийярто, одним из возможных вариантов стало бы исключение нефтяных поставок по трубопроводам из предложенного Евросоюзом эмбарго.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.