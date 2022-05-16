МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тысячи баррелей в день, или на 1,6%, до 8,761 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 88 тысяч баррелей, до 5,219 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 27 тысяч баррелей в день, до 1,176 миллиона, на Bakken — на 17 тысяч, до 1,189 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на четыре тысячи, до 395 тысяч баррелей в день, на Appalachia и Niobrara вырастет на три тысячи в каждом — до 117 тысяч и 630 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 35 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в июне общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 750 миллионов кубических футов, до 91,75 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в апреле сократилось по сравнению с мартом на 70, до 4 223.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.