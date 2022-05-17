МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индия в апреле увеличила импорт нефти до рекордного показателя благодаря росту поставок из России и стран Ближнего Востока. В прошлом месяце впервые доля России в импорте нефти в страну достигла 5%. В 2021 году и в первом квартале 2022 года доля российской нефти не превышала 1%. После снижения в апреле спрос на нефтепродукты в мае на внутреннем рынке Индии значительно вырос. Индия призывает не политизировать поставки российской нефти

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА

По данным отдела по исследованию глобальных рынков компании S&P, в апреле поставки нефти в Индию морским путем достигли рекордно высокого показателя, превысив 4,8 млн барр./сут. При этом, ближневосточные и российские партии нефти вытеснили с индийского рынка сырье из других регионов — Северная Америка и Западная Африка.

"Восстановление внутреннего спроса и рост экспорта нефтепродуктов вероятно стали причиной существенного роста импорта нефти", — уверен заместитель директора Standard & Poors Линь Сонг.

Крупнейшим экспортером нефти в Индию является Ирак. Поставки иракской нефти в этом году в среднем составили 1,2 млн барр./сут. Иракские объемы вытеснили с индийского рынка нефть из Западной Африки и США. Пошлина на экспорт нефти из России станет меньше с 1 июня

Резкое подорожание эталонного сорта Brent по отношению к ближневосточному Dubai в начале года способствовало увеличению закупок нефти в Ираке и других странах региона. В апреле доля нефти с Ближнего Востока достигла рекордного показателя — 73% от всего объема нефти, поставляемого в Индию, по сравнению с 69% в марте и 67% в феврале.

Из-за санкций, введенных объединенным Западом после начала специальной операции по денацификации Украины, российские нефтяные компаниям были вынуждены перенаправить экспортные потоки — прежде всего в Индию.

Эта страна является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. Прогнозируется, что в 2022 году спрос на нефть в Индии превысит 5 млн барр./сут. Собственная добыча в последние годы снижается. В прошлом финансовом году (апрель 2021 года — март 2022 года), добыча упала ниже 30 млн т (менее 600 тыс. барр./сут.). Зависимость Индии от поставок нефти из-за рубежа превысила 85%.

ДЕРЖАТЬ КУРС НА ИНДИЮ

Российская нефть сорта Urals отгружалась индийским потребителям с большими скидками — более $30/барр.

"Нефтеперерабатывающие компании привлекают большие скидки на партии российской нефти, а Индия стала одним из основных альтернативных направлений для Urals — сорта, который обычно поставлялся на НПЗ в Европе", — сказал Линь Сонг.

Многие конечные потребители в Европе из-за санкций были вынуждены сократить или даже прекратить полностью импорт российской нефти. В связи с этим значительно вырос спрос на нефть, добываемую в североатлантическом регионе — в первую очередь на североморскую, а также на американскую и канадскую. Вслед за спросом значительно выросли цены. Центробанк Индии изменил ключевую ставку

В апреле Индия резко сократила закупки дорогой нефти из США и Канады, заменив ее поставками из России и Ближнего Востока.

По данным индийских источников, с 1 по 9 мая из российских черноморских портов в Индию были отгружены партии нефти совокупным объемом около 10 млн барр., включая 970 тыс. барр. казахстанской нефти сорта СРС. Кроме того, 16 танкерных партий с 13 млн барр. нефти — по одной партии СPC и Siberian Light, остальные Urals — в настоящее время находятся на пути в Индию. Ожидается, что все эти суда прибудут в индийские порты в течение четырех недель.

РАСТУЩИЙ СПРОС НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

В апреле из-за высоких цен в Индии наблюдалось снижение потребления моторного топлива, но в первой половине мая спрос на бензин и дизельное топливо значительно вырос в связи с началом сбора урожая и восстановлением экономики. Цены на нефть коррекционно снижаются после ралли днем ранее

На АЗС государственных компаний, которые контролируют около 90% розничного рынка Индии, в первой половине мая было реализовано 1,28 млн т бензина, что на 59,7% больше чем за тот же период годом ранее и на 16,3% больше, чем в 2019 году — до введения ограничений во время пандемии коронавируса. Введенные индийскими властями ограничения на передвижения по стране привели к обвальному падению спроса на нефтепродукты.

С 1 по 15 мая продажи дизельного топлива — наиболее востребованного вида моторного топлива в Индии — подскочили на 37,8% в годовом исчислении, достигнув 3,05 млн т.

Реализация авиационного топлива увеличилась на 83,5% относительно первой половины мая 2021 года, достигнув 500,4 тыс. т. Однако это на 18,7% меньше, чем в 2019 году. Эксперты уверены, что по мере роста авиаперевозок в стране спрос на авиационное топливо полностью восстановится уже в этом году.

Несмотря на негативные явления в экономике западных стран, эксперты прогнозирует рост экономики Индии в этом году на 8% — лучший показатель среди 10 наиболее экономически развитых стран мира.