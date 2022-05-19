МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия не видит проблем с экспортом своей нефти из-за западных санкций, ищет новые экспортные возможности и дополнительных партнеров. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа

Он отметил, что экспорт нефти из России уже восстанавливается, при этом внутренний рынок РФ из-за санкций никак не страдает. Эмбарго на российские нефтепродукты привело к некоторому снижению нефтепереработки. В результате переконфигурации НПЗ высвободились дополнительные объемы нефти, которые были отправлены на экспорт.

"Мы не видим никаких серьезных проблем, которые бы говорили, что наша отрасль в кризисе. Да, мы получили некий шок, который позволил нам найти новые точки равновесия и выходить на новые экспортные возможности, перенаправляя в том числе энергетические ресурсы на новые рынки, создавая новые логистические цепочки", — сказал Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Вице-премьер добавил, что "мы ищем новых дополнительных партнеров, решаем вопросы с финансированием. Это те проблемы, с которыми столкнулась отрасль в результате санкций".

Он отметил, что компании нефтегазового сектора успешно переформатировались за два месяца, и сегодня они чувствуют себя достаточно уверено.