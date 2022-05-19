МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ сообщили о намерении США лишить Россию прибыли от нефти

"Китай обсуждает с Москвой покупку дополнительных запасов… Нефть будет использована для пополнения китайских стратегических запасов нефти, — говорится в сообщении агентства.

По его данным, обсуждения идут на правительственном уровне "при незначительном прямом участии нефтяных компаний".