2022-05-19T13:38:00+03:00
2022-05-19T14:10:42+03:00
2022-05-19T13:38:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220519/836933679.html
СМИ: Китай хочет закупить российскую нефть для стратегического резерва
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай... ПРАЙМ, 19.05.2022
нефть, энергетика, новости, россия, китай, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798207.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798207.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798206.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798206.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798205.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/82/832798205.jpg
https://1prime.ru/oil/20220519/836933920.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай обсуждает с Москвой покупку дополнительных запасов… Нефть будет использована для пополнения китайских стратегических запасов нефти, — говорится в сообщении агентства.
По его данным, обсуждения идут на правительственном уровне "при незначительном прямом участии нефтяных компаний".