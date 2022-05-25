МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 мая, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ: американцы возмущены ценами на топливо

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения на 0,7 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 6 миллионов баррелей, или на 1,1%, — до 532 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 24,8 миллиона с 25,8 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 0,5 миллиона баррелей (на 0,2%), до 219,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) и составили 106,9 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,9 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 мая, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в марте составила 11,59 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,63 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,91 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,85 миллиона баррелей в сутки.