МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Министры иностранных дел РФ и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян отметили на встрече в Саудовской Аравии тесную координацию двух стран в рамках сделки ОПЕК+ по стабилизации цен на энергоносители, сообщает МИД России по итогам встречи. Fitch оценило последствия "ухода" российской нефти с рынка

Беседа министров прошла в среду в Эр-Рияде на полях пятого раунда министерского заседания стратегическою диалога Россия — Совет сотрудничества государств Персидского залива.

"Была отмечена тесная координация между Россией и ОАЭ на площадке "ОПЕК плюс" в интересах стабилизации и предсказуемости мировых цен на энергоносители", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, министры "с удовлетворением констатировали сохраняющуюся позитивную динамику двусторонней торговли, взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной сфере" и провели инвентаризацию связей в сферах промышленности, энергетики, транспорта с упором на реализацию текущих и перспективных проектов.

"Значительное внимание было уделено обстановке на Украине. Лавров подробно информировал эмиратского коллегу о ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса", — пояснили в министерстве.