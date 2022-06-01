МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут более чем на 2% на фоне сообщений о ходе заседания технического комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Reuters рассказал о повестке заседания комитета ОПЕК+ в среду

По состоянию на 20.12 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,09%, до 118,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,13%, до 117,11 доллара.

В среду вечером цены на нефть растут на фоне ослабления опасений по поводу исключения России из обязательств по сделке ОПЕК+, которые появились после сообщения газеты Wall Street Journal о том, что некоторые члены ОПЕК+ изучают возможность исключения России из обязательств по сделке ОПЕК+, так как западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность компаний РФ добывать больше нефти.

Так, рост нефтяных котировок поддерживается сообщениями агентства Рейтер о том, что, по словам источников, технический комитет ОПЕК+ не обсуждал на заседании среды идею исключения России из числа участников альянса. Инвесторы ожидают следующего заседания, которое пройдет завтра, 2 июня.

Также инвесторы находятся в ожидании недельной статистики по запасам нефти в США за неделю по 27 мая, которая будет опубликована в четверг вечером. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти, не считая стратегический резерв, снизились на 0,1 миллиона баррелей. Так, запасы могут показать третье недельное снижение подряд.