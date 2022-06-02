МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в мае выросла после снижения в апреле, в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Главы делегаций ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на лето

"У нас несколько снизилась добыча в марте и в апреле. В мае мы уже частично восстановили добычу, в первые дни июня видим еще большее восстановление. То есть мы находим точку равновесия относительно той ситуации, которая складывалась ввиду ограничений и изменений логистических цепочек, удорожания фрахта. И я думаю, что в июне у нас будет уже максимальное восстановление относительно предыдущих уровней", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".