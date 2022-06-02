МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ продолжит курс на более интенсивный рост добычи нефти, если санкционные ограничения значительно сократят российский экспорт, прокомментировал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Потребители Европы первыми пострадают от эмбарго на нефть, заявил Новак

Альянс на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

"Сейчас согласован план на июль и август… Никакой четкой информации относительно сентября сейчас нет: скорее всего, картель и страны, к нему примкнувшие, намерены пересматривать и корректировать планы, исходя из положения дел в моменте. В случае значительного сокращения экспорта российской нефти страны ОПЕК+ будут корректировать квоты в сторону увеличения", — сказал Джиоев, отвечая на вопрос о вероятности дальнейших корректировок по сделке.

Эксперт при этом подчеркнул, что полностью заместить выпадающие объемы российской нефти в сжатые сроки невозможно.

В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.