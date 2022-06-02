МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно согласовали более интенсивный рост добычи на июль и август, при этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос, а не снижением добычи в России из-за санкций. Аналитик спрогнозировал дальнейшие шаги ОПЕК+

Несмотря на инсинуации в СМИ накануне о возможном исключении РФ из обязательств по сделке, эта тема даже не поднималась в ходе обсуждений. Предполагалось, что при таком сценарии страны со свободными мощностями, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, смогут нарастить производство вместо российских участников, испытывающих с этим сложности из-за внешних ограничений.

Альянс пошел иным путем, и вместо перераспределения российской квоты использовал общую — сентябрьскую. В итоге плановый рост в объеме 432 тысяч баррелей в сутки с сентября равными долями был переброшен на июль и август, чтобы страны ОПЕК+ могли увеличить добычу в эти месяцы на 648 тысяч баррелей в сутки, а не на те же 432 тысячи.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре. Цены на нефть перешли к росту на итогах заседания ОПЕК+

ЕСТЬ СПРОС, ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В своем итоговом коммюнике альянс отметил, что наблюдается дальнейшее ослабление ковидных ограничений в крупнейших экономиках мира, также ожидается сезонный рост спроса нефтеперерабатывающих предприятий после периода ремонтов.

"Мы проанализировали текущую ситуацию, прогнозы… и мы видим, что летом спрос повышается, увеличивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, большее количество потребления нефтепродуктов ввиду более активных поездок автотранспортом, авиационные перевозки восстановились значительно", — отметил глава российской делегации, вице-премьер РФ Александр Новак.

Именно для того, чтобы обеспечить этот растущий спрос, ОПЕК+ и принял такое решение, пояснил Новак. "Безусловно, это правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок и обеспечить баланс спроса и предложения", — уверен вице-премьер. Новак прокомментировал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти летом

РЫНКУ ВСЕ МАЛО

Нефтяные котировки отреагировали на исход встречи ОПЕК+ ростом. Это произошло, несмотря на относительную неожиданность решения альянса. Предполагалось, что пока ЕС окончательно не согласует эмбарго на российскую нефть, ожидать изменений параметров сделки, даже если они уже обсуждаются, вряд ли стоит.

В итоге цены на марки Brent и WTI, которые еще до начала заседаний ОПЕК+ снижались более чем на 2%, перешли к росту более чем на 1%. Марка Brent стоит около 118 долларов за баррель, WTI — около 117 долларов.

По всей видимости, рынок расценил корректировку ОПЕК+ как незначительную. Кроме того, буквально после завершения встречи альянса появились сообщения, что постпреды ЕС утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго. Публикация санкций ожидается в пятницу. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

А ЧТО РОССИЯ?

Новак по итогам заседания ОПЕК+ прокомментировал тему эмбарго Евросоюза на российскую нефть. По его словам, от этого пострадают в первую очередь европейские потребители и не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе.

"На мой взгляд, это очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей. Ну а что делать, мы вынуждены в текущей ситуации нашу нефтегазовую отрасль также перенастраивать", — добавил он.

Вице-премьер сказал, что российские компании и власти уже занимаются этими вопросами. При этом переходный период, который обсуждался в рамках эмбарго, а именно шесть-восемь месяцев, должен позволить поставщикам нефти перенастроиться. В конечном итоге, выразил уверенность Новак, "и рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения".

Что касается добычи нефти в РФ, то в мае она выросла после снижения в марте и апреле, а в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям. "Я думаю, что в июне у нас будет уже максимальное восстановление относительно предыдущих уровней", — заключил российский вице-премьер.