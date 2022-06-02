ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. США приветствуют решение группы ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие два месяца, Вашингтон намерен задействовать все инструменты для снижения цен, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

Альянс на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

"Мы приветствуем объявленное сегодня решение ОПЕК+, это важное решение", — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Она добавила, что, хотя США и не участвовали в принятии данного решения, Вашингтон намерен задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиваться снижения мировых цен на энергоносители.

В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.