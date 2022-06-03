ТОКИО, 3 июн — ПРАЙМ. Япония приветствует решение группы ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти, сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. ОПЕК+ решил добывать больше плана, объяснив это растущим спросом

"Решение предусматривает увеличение добычи нефти, мы приветствуем это", — сказал министр.

ОПЕК+ на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.