МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Эмбарго Европы на поставки российской нефти может заставить экспортеров увеличивать скидки на "черное золото", заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Стало известно, почему российская нефть дешевле любой другой

Он уточнил, что российские компании могут пойти на такой шаг из-за необходимости поиска новых покупателей вне Евросоюза.

"Сложности с реализацией нефти приводят к снижению цен на российское сырье по сравнению с "нормальными" отличиями в ценах между сортами нефти, связанными с их качеством", — пояснил эксперт.

По словам Колобанова, уже сейчас скидки на марку Urals оставляют порядка 35 долларов за баррель, и в перспективе эта цифра может вырасти. Кроме того, скидку подразумевают возможности "серого" импорта (например, морской перегрузки с танкера на танкер) или смешивания с другой нефтью. "Символический жест" ОПЕК+: что будет дальше с ценами на нефть

Эксперт отметил, что организация новых поставок займет определенное время, может произойти затоваривание портов отгрузки, которые изначально были ориентированы на европейских потребителей. Это в свою очередь приведет к остановке некоторых добывающих мощностей в России. При этом использование портов Балтики для экспорта в страны Азии существенно увеличит транспортные затраты, которые придется взять на себя российским экспортерам, подчеркнул он.

При этом Колобанов заметил, что увеличение доходов российского бюджета, связанное с ростом цен на нефть, сможет частично компенсировать перечисленные потери.

"Ну и, конечно, в среднесрочной перспективе риски неопределённости поставок снизятся, что позволит стабилизировать логистику и производственный процесс по сравнению с существующей ситуацией", — подытожил эксперт.