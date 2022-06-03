БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении определенных закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. В Чехии пожаловались на позицию Венгрии по антироссийским санкциям

"Должно быть запрещено покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, сырую нефть или нефтепродукты, перечисленные в приложении XXV, если они происходят из России или экспортируются из России", — говорится в нем.

Также под запрет попадает предоставление, напрямую или косвенно, технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с этим вышеуказанным запретом.

Предусмотрена возможность определенных исключений, например, временных отсрочек для разовых сделок с краткосрочной поставкой.

Кроме того, эти запреты не должны применяться к "к сырой нефти, подпадающей под CN 2709 00, которая доставляется по трубопроводу из России в государства-члены (Евросоюза)", говорится в документе. Отмечается, что это исключение по трубопроводной нефти действует до тех пор, пока Совет ЕС не решит, что вышеуказанные запреты должны начать применяться и к ней.

Также ограничения не должны применяться к "покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, если эти товары происходят из третьей страны и только загружаются, отправляются или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими", говорится в документе.