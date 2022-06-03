МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3%, а стоимость нефти марки WTI поднялась выше 120 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов. Путин рассказал, что привело мир к энергетическому кризису

По состоянию на 22.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,98%, до 121,12 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 2,87%, до 120,23 доллара, на таком уровне показатель впервые с начала марта.