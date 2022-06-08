МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти, пока инвесторы пытаются оценить перспективы роста спроса на "черное золото" на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае во время сокращения предложения, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля

По состоянию на 19.00 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,12% — до 123,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 120,91 доллара.

В среду вечером стоимость нефти продолжает расти, инвесторы обращают внимание на факторы, влияющие на спрос и предложение. Так, поддерживают рост цен опасения об увеличении спроса на сырье в Китае на фоне снятия коронавирусных ограничений на передвижение. Также на спрос положительно влияет начало летнего сезона автомобильных поездок в США.

"При тех темпах потребления, которые мы имеем, мы еще не приблизились к пику, потому что Китай еще не вернулся", — приводит агентство Блумберг слова министра энергетики ОАЭ и члена ОПЕК+ Сухейла Мухаммеда аль-Мазруи (Suhail Mohammed Al-Mazrouei).

Помимо опасений о росте спроса на рынках присутствуют волнения по поводу сокращения предложения. На прошлой неделе во время заседания ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч, но трейдеры не уверены, что этого будет достаточно.