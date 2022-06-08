Нефть продолжает дорожать, баррель нефти Brent уже по 123 доллара
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти, пока инвесторы пытаются оценить перспективы роста спроса на "черное золото" на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае во время сокращения предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,12% — до 123,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 120,91 доллара.
В среду вечером стоимость нефти продолжает расти, инвесторы обращают внимание на факторы, влияющие на спрос и предложение. Так, поддерживают рост цен опасения об увеличении спроса на сырье в Китае на фоне снятия коронавирусных ограничений на передвижение. Также на спрос положительно влияет начало летнего сезона автомобильных поездок в США.
"При тех темпах потребления, которые мы имеем, мы еще не приблизились к пику, потому что Китай еще не вернулся", — приводит агентство Блумберг слова министра энергетики ОАЭ и члена ОПЕК+ Сухейла Мухаммеда аль-Мазруи (Suhail Mohammed Al-Mazrouei).
Помимо опасений о росте спроса на рынках присутствуют волнения по поводу сокращения предложения. На прошлой неделе во время заседания ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч, но трейдеры не уверены, что этого будет достаточно.
https://1prime.ru/oil/20220608/837122368.html