МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идёт по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Нефтепровод "Дружба" работает в штатом режиме, перебоев в работе не было. В соответствии с графиками прокачка идёт как в направлении Польши, так и стран Центральной Европы через Украину", — сказал Демин.

Некоторые СМИ сообщили, что в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".