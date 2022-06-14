МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в мае снизилась на 176 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля — до 28,51 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 96%, следует из данных июньского доклада организации. ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году

"Общий объем добычи нефти ОПЕК в мае 2022 года составил в среднем 28,51 миллиона баррелей в сутки, что на 176 тысяч баррелей ниже предыдущего месяца. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, а снизилась — в Ливии, Нигерии, Ираке, Габоне и Иране", — сообщается в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу на 2,142 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства десяти ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 1,047 миллиона баррелей в сутки. В итоге ОПЕК в мае выполнила сделку на 196%. В апреле соглашение было выполнено на 162%.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года — на 432 тысячи баррелей, а с июня — на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.