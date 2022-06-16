МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПРИРОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ В ИЮНЕ ДОСТАТОЧНО СУЩЕСТВЕННЫЙ, ЕСТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РОСТУ В ИЮЛЕ — НОВАК НА ПМЭФ

МИНЭНЕРГО СЧИТАЕТ, ЧТО СОКРАЩАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В РОССИИ НЕ НУЖНО, ЕСТЬ ПЛАН ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ АТР — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ

ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ИЮНЕ БУДЕТ НЕСКОЛЬКО НИЖЕ МАЯ, ТАК КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗАГРУЗКА НПЗ — НОВАК НА ПМЭФ

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