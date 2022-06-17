МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Котировки нефти в пятницу растут на фоне ограниченного предложения и новых санкций против Ирана. Тем не менее по итогам недели цены могут продемонстрировать снижение, поскольку повышение процентных ставок центральными банками усилило опасения относительно замедления экономики, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на нефть Brent недавно торговались с повышением примерно на 0,7%. Фьючерсы на WTI выросли в цене приблизительно на 0,8%.

Ранее в пятницу котировки обоих сортов нефти снижались более чем на 1 доллар.

Котировки Brent могут продемонстрировать первое недельное снижение за последние пять недель, а цены на WTI могут упасть впервые за восемь недель. Нефть находилась под давлением на фоне опасений относительно возможной рецессии из-за ужесточения политики центральных банков.

"Влияние макроэкономических условий в последние дни начало преобладать над фундаментальными факторами рынка нефти", — отметил Каллум Макферсон из Investec.

"На нефтяном рынке, также как и на других рынках, в последнее время следили за процентными ставками и инфляцией. Между тем теперь внимание трейдеров, вероятно, будет скорее приковано к ценовой доступности, чем к объемам предложения", — добавил Макферсон.

Котировки нефти получают некоторую поддержку на фоне санкций США в отношении китайских и эмиратских, а также ряда иранских компаний, которые способствуют экспорту продуктов нефтехимии из Ирана.

В правительстве США отметили, что пытаются достичь соглашения с Ираном дипломатическими способами, однако продолжат использовать санкции в отношении экспорта нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии из исламской республики.

По оценкам аналитиков, если иранская ядерная сделка будет восстановлена, а санкции в отношении исламской республики будут отменены, мировое предложение нефти может увеличиться на 1 млн баррелей в день.

"На рынке в последние месяцы следят за переговорами между странами Запада и Ираном в ожидании восстановления ядерного соглашения. Поэтому в центре внимания снова оказались проблемы с предложением", — отметили аналитики ANZ Research.