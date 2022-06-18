МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Прирост мирового спроса на энергию опередит предложение, и из-за недоинвестирования мейджорами этот дефицит может сохраниться надолго. ОБ этом заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин рассказал о новой конфигурации рынка нефти

"По оценке банка JP Morgan, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опередит прирост ее предложения. Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 году миру необходимы дополнительные инвестиции в размере 400 миллиардов долларов. Однако, как уже говорилось, на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень скорее всего не будет достигнут, и дефицит нефти может сохраниться надолго", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.