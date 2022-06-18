МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рынок нефти идёт к новой конфигурации, где есть справедливая рыночная цена для дружественных стран и цена с премией для недружественных. Об этом рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

"Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для дружественных стран — справедливая рыночная цена, а для недружественных — к цене прибавляется премия, которая будет направлена на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими партнерами", — заявил Сечин во время выступления на форуме.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.