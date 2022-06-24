МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, испытывают нехватку свободных мощностей для наращивания добычи нефти, заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва. Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти

"Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу, но на данный момент дополнительных мощностей действительно мало", — приводит агентство Блумберг слова министра. Сильва отметил, что ситуация касается в том числе Саудовской Аравии.

Вместе с этим министр указал, что цены на нефть стабилизируются, отметив также, что не ожидает "сюрпризов в ОПЕК в августе".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года — на 432 тысячи баррелей, а в июле-августе планирует наращивать производство на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки.

Очередная серия встреч ОПЕК+ запланирована на 29-30 июня.