МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются на 2% на сохранении прогнозов по нехваткам поставок на рынке, а также на удешевлении доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти

По состоянию на 20.38 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,17%, до 112,44 доллара за баррель, на WTI — на 2,44%, до 106,81 доллара.

Ожидания по нехваткам поставок на рынок на фоне высокого спроса в летний период поддерживают нефтяные котировки в ходе торгов. Среди факторов со стороны предложения остается эмбарго ЕС на импорт нефти из России. При этом ослабление карантина в Китае и летний сезон автомобильных поездок поддерживают ожидания вокруг спроса.

Позитивно влияет на котировки нефти и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,22 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.

В то же время трейдеры оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 июня их число выросло на 10 – до 594 агрегатов.